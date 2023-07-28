17-летний подросток Новосибирской области получил более 8 лет колонии за убийство таксиста

В Новосибирской области суд вынес решение по делу 17-летнего местного жителя, обвиняемого в разбое и убийстве водителя такси. По данным Барабинского райсуда, молодому человеку предъявлены обвинения по ст. 162 ч. 4 п. «в» и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

В ходе следствия было установлено, что подросток в декабре 2022 года вызвал такси в селе Новокозловское. Во время поездки он напал на водителя, чтобы завладеть его деньгами. От полученных травм (не менее 10 ударов ножом в жизненно-важные органы) мужчина скончался.

Во время судебного разбирательства подсудимый признал вину только частично. Обвиняемому назначили наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что 21 марта текущего года дело подростка поступило на рассмотрение в суд.

Александр Киселев