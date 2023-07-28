Потерявшие участки из-за обстрелов ВСУ бизнесмены смогут арендовать землю за 1 рубль

Российские бизнесмены, которые из-за боевых действий или обстрелов не могут использовать землю, смогут арендовать ее без торгов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Предприниматели, потерявшие возможность использовать свои земельные участки по целевому назначению из-за обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины и терактов, смогут получить в аренду от государства землю без проведения торгов»,— говорится в сообщении.

Участки в государственной или муниципальной собственности можно арендовать на срок до десяти лет. Первое время (не более года) размер арендной платы составит 1 руб.

При этом важно, чтобы утраченный и новый участок находились в границах одного региона и имели более или менее одинаковую площадь (разница не более 15%), а также одинаковое целевое назначение.

Анастасия Ларина