Инвестсовет согласовал площадки под проекты в Дзержинске и Арзамасе

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области согласовал шесть заявок на предоставление земельных участков под инвестиционные проекты на общую сумму заявленных вложений 389 млн руб.

В Дзержинске предоставили площадку компании «Ремтех» под предприятие для производства строительных материалов (площадь участка – 2 тыс кв. м, объем инвестиций – 34 млн руб, срок реализации – 3 года), АО «Нивен» намерено построить склад для хранения климатического оборудования , а ООО «ПокровТент» будет предоставлено 6,6 тыс. кв. м. под организацию производства готовых текстильных изделий.

В Арзамасе совет одобрил проекта строительства здания для производства крепежных изделий инвестора ООО «АМК» и завода керамзитобетонных блоков, реализуемого ООО «ЭкоАрзамас». В Нижнем Новгороде решено предоставить спецзастройщику «Близнецы» земельный участок под котельную и распределительный трансформаторный пункт.

«Большинство одобренных сегодня проектов планируется реализовать в крупнейших после Нижнего городах области – Дзержинске и Арзамасе. Инвесторы предусматривают создание 142 рабочих места», – рассказал по итогам совета министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

Иван Сергеев