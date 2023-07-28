Спикер Госдумы предостерег от замены астраханских и волгоградских троллейбусов

Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин высказался по поводу замены в ряде городов троллейбусов на автобусы. Слова политика передает пресс-служба Государственной думы.

На «правительственном часе» с министром транспорта РФ Виталием Савельевым обратили внимание на проблему развития городского электротранспорта.

Парламентарии получили обращения жителей Волгограда, Костромы, Тольятти, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Тамбова, Белгородской, Орловской, Астраханской областей.

«Жители просят поддержки со стороны федерального центра городскому электрическому транспорту, потому что бездумная замена троллейбусов на автобусы, маршрутки ни к чему хорошему не приведет», — заявил господин Володин.

Также депутат вспомнил и про речной транспорт: «Сегодня, кроме круизных теплоходов, пригородного, межрегионального сообщения пассажирского на Волге нет». Вячеслав Володин призвал сделать все возможное для его восстановления.

В январе этого года глава СКР Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело о закрытии троллейбусного сообщения в Астрахани в 2017-м.

Дарья Васенина

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