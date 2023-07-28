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В Жигулевске возбуждено уголовное дело о похищении ребенка

В Жигулевске Самарской области возбуждено дело о похищении ребенка (ст. 126 УК РФ) местным жителем, сообщает региональное Следственное управление СКР. 

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«По версии следствия, в июле 2023 года подозреваемый, используя беспомощное состояние малолетней девочки, в силу ее возраста, обманным путем завел ее к себе в дом, где незаконно удерживал.  Кроме того, малолетнему ребенку были причинены телесные повреждения»,— говорится в сообщении. 

Девочке оказана медицинская помощь, ее жизни и здоровью ничто не угрожает. По факту нанесения ребенку телесных повреждений полицией возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Прокуратура Самарской области сообщила, что контролирует ход расследования уголовных дел.

Сабрина Самедова

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