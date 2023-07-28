В июне годовая инфляция оказалась на 1,1% ниже общероссийского уровня

По итогам июня 2023 года годовая инфляция в Татарстане составила 2,2%, что на 1,1% ниже общероссийского уровня. Однако при этом данный показатель оказался на 1,27% выше, чем по итогам мая в республике. Информация об этом опубликована на сайте Нацбанка региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ускорению годовой инфляции способствовало ослабление рубля, повышение спроса на ряд непродовольственных товаров и рост турпотока в Татарстан. В частности, в регионе из-за исчерпания запасов прошлогоднего урожая овощей на рынке выросла доля зарубежной продукции, а в связи с ослаблением рубля она подорожала.

Кроме того, замедлилось падение стоимости стройматериалов. Это связано с повышенным спросом на них при том, что объемы жилищного строительства растут. Также в Татарстане зафиксирован прирост цен на услуги отелей и экскурсии. Это объясняется тем, что увеличился турпоток из-за ограниченного числа доступных направлений отдыха за границей.

"Ъ-Казань"