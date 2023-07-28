«Эксперт РА» отозвал кредитный рейтинг у АПРИ «Флай Плэнинг»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» без подтверждения отозвало рейтинг кредитоспособности у строительной компании АО АПРИ «Флай Плэнинг». Решение принято по просьбе самой компании и из-за отсутствия «достаточной информации для применения действующей методологии». Об этом сообщается на сайте Центра раскрытия информации.

Ранее у АПРИ «Флай Плэнинг» действовал рейтинг на уровне ruВ (низкий уровень кредитоспособности) со стабильным прогнозом.

Холдинг АПРИ «Флай Плэнинг» строит в Сосновском районе Челябинской области микрорайоны «Парковый Премиум» и «Привилегия».

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