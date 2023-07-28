По требованию Челябинского УФАС на радио прекратили рекламировать биодобавку

Челябинское УФАС признало противоречащей требованию закона рекламу пищевой добавки Farmel, которую транслировали на радио. После реакции антимонопольного органа распространение этой информации было прекращено, сообщают в ведомстве.

«Потребителям сообщали об исцеляющих свойствах пищевой добавки Farmel и конкретных случаях излечения людей, - говорится в сообщении УФАС. – Информация сопровождалась отзывами людей, которые делились опытом употребления пищевой добавки и призывали слушателей приобретать продукцию в лечебных целях».

Между тем закон запрещает использовать в рекламе биологически активных добавок ссылки на конкретные случаи излечения и улучшения состояния людей после приема этой продукции.