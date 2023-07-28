В Госдуму внесен проект о наказании до четырех лет тюрьмы за мелкое взяточничество

В Госдуму внесен законопроект об усилении ответственности за мелкое взяточничество и мелкий коммерческий подкуп. Речь идет о взятке, сумма которой не превышает 10 тыс. руб. За ее получение может грозить до четырех лет тюрьмы. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

В случае принятия проекта закона уголовная ответственность за получение взятки или коммерческий подкуп в размере, не превышающем 10 тыс. руб., ужесточится с трех до четырех лет лишения свободы. К совершившим такие преступления будет применяться конфискация имущества. По действующему законодательству она не предусмотрена. Введение конфискации, по мнению депутатов, позволит компенсировать ущерб потерпевшим.

Кроме того, в соответствии с проектом закона появятся новые квалифицирующие признаки, такие как вымогательство, совершение преступления группой лиц по предварительному сговору и заведомая незаконность действия (бездействия).

«Кроме огромной общественной опасности, которую несет в себе такая коррупция, создавая у нечистых на руку чиновников иллюзию вседозволенности и открывая тем самым путь к многомиллиардным взяткам, зачастую такие преступления приобретают характер криминального бизнеса»,— отметил в Telegram-канале Василий Пискарев.

Депутат также отметил, что некоторые граждане, нередко объединенные в организованную группу, за счет «регулярных поборов» набирают суммы, сопоставимые с крупными взятками. Согласно статистике, которую привел господин Пискарев, в 2021 году доля мелких взяток составила пятую часть всех коррупционных преступлений. «Важно помнить: любая взятка — это нарушение закона, о какой сумме бы речь ни шла. К рассмотрению законопроекта приступим в осеннюю сессию»,— заключил он.

С 2017-го по 2021-й количество уголовных дел по ст. 290 УК (получение взятки) увеличилось на 57,5%, с 3188 до 5020 , а по ст. 291 УК (дача взятки) — с 2272 до 4499 (+98%). В 2022 году за взятки наказание получили 6485 человек. Из них 1367 человек осуждены за получение взятки, а 2234 — за дачу взятки. Остальные получили наказание за посредничество и мелкое взяточничество.

Милена Костерева