Предприниматели в Башкирии смогут выкупать арендуемое госимущество в рассрочку до семи лет

В Башкирии субъекты малого и среднего бизнеса смогут оплачивать выкупаемое имущество в рассрочку, сообщили в пресс-службе Курултая республики. На недвижимое имущество рассрочка предоставляется на срок до семи лет, на движимое — до пяти лет. Изменения вносятся в региональный закон.

«Закон касается реализации предпринимателями преимущественного права на выкуп в собственность арендуемого государственного имущества»,— отмечается в сообщении.

В пользовании у субъектов малого и среднего бизнеса находится большое число принадлежащих республике помещений и средств производства. Так как при приватизации предприниматели не могут на равных конкурировать с крупными компаниями, им предоставлено право первоочередного выкупа имущества.

Майя Иванова

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