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Соревнования беспилотников пройдут в Новосибирске

В Новосибирской области в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелага 2023» пройдут соревнования беспилотных летательных аппаратов. Участие примут представители более чем из 70 регионов.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Это может быть программное обеспечение, особенности конструкции аппарата, системы управления и связи. Решения могут быть как заложенными на стадии создания БПЛА, так и оперативно внесенными в ходе соревнований, демонстрационных и испытательных полетов. Оценку предлагаемых решений даст экспертная комиссия из специалистов научно-технологической сферы Новосибирской области», - рассказал министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев.

В общей сложности пройдет более 100 соревнований беспилотников с 29 июля по 6 августа. Организаторы рассчитывают, что соревнования позволят установить не один рекорд, в том числе и мировой.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что в Новосибирской области проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2023» стартует 28 июля и продлится до 7 августа. Мероприятие станет катализатором развития беспилотной авиации региона в сфере детского технического творчества.

С более подробной информацией о работе площадок «Архипелага 2023» можно ознакомиться на официальном сайте.

Александр Киселев

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