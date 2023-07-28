Мэрия выбрала подрядчика для установки арт-объекта на площади им. Юлаева в Уфе

Администрация Уфы выбрала подрядчика для поставки и установки арт-объекта «Буквы UFA» рядом с фонтаном на площади имени Салавата Юлаева, сообщается на сайте госзакупок. Победителем аукциона стало ООО «Зодас». Работа будет выполнена за 197,5 тыс. руб. при начальной цене контракта 1,1 млн руб. (с дисконтом 81,5%). Их профинансирует городской бюджет.

Согласно аукционной документации, арт-объект будет представлять собой конструкцию, условно изображающую название города Уфа на латинице. Буквы в высоту будут не менее 1,7 м., в длину — 1,2 м., в ширину — 300 мм. Расположатся они на основании высотой около 1 м. Цвет букв будет бирюзовым, белым цветом нарисуют орнамент на буквах.

На объекте предусмотрена подсветка. Установить арт-объект нужно до 10 октября.

ООО «Зодас» зарегистрировано в 2015 году в Стерлитамаке. Компания специализируется на работе рекламных агентств. Ее учредителями являются Динара Искандарова и Рустам Ишмуратов. За прошлый год прибыль компании составила 1 млн руб., выручка — 21,6 млн руб.

Венера Хисамова

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