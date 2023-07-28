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Во время реконструкции трассы в Татарстане нашли погребения железного века

В ходе реконструкции трассы М-7 в Татарстане были обнаружены погребения эпохи железного и бронзового века. Об этом сообщила пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Фото: : пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Фото: : пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Речь идет об объекте памятника археологии «Чишмабашская стоянка I» в Актанышском районе Татарстана. Находки были сделаны еще в 2021 году во время историко-культурной экспертизы. В июне 2023 года специалисты начали исследование объекта.

Все находки и материалы после изучения передадут в государственный музейный фонд.

"Ъ-Казань"

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