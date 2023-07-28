За полгода на Кубани 947 человек осудили за коррупцию

За первое полугодие в Краснодарском крае осудили 947 человек за преступления коррупционной направленности. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Наибольшее число лиц — 661 человек — осуждены за мошенничество (ст. 159 УК РФ) и 118 — за присвоение и растрату (ст. 160 УК РФ). Еще 62 лица совершили преступления интересов службы в органах власти и местного самоуправления (ст. 285-288, 291.1, 292-293 УК РФ). По 40 человек осуждены за получение и дачу взятки должностному лицу (ст. 290 и 291 УК РФ), на мелком взяточничестве попались 26 лиц (ст. 291.2 УК РФ).

В этом году также выросло число преступлений, связанных с заведомо ложными сообщениями об акте терроризма (ст. 207 УК РФ). За полгода по этой статье привлекли к ответственности 20 лиц.

Татьяна Ручкина

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