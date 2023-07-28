В Башкирии на 28% выросло число погибших от отравлений

За полгода в Башкирии зарегистрировано около 1,7 тыс. случаев острых отравлений химической этиологии, что на 23% больше аналогичного уровня 2022 года. Также на 28,6% по сравнению с прошлым годов выросло количество отравлений со смертельным исходом — 382 случая, что составляет 22,6% от общего числа, сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.

В том числе от отравления спиртосодержащей продукцией умерли 94 человек, от отравления наркотиками — 104 человека, окисью углерода смертельно отравились 86 человек, в результате отравления лекарственными препаратами скончались 10 человек.

Наиболее неблагоприятная статистика зарегистрирована в Белорецке, Стерлитамаке, Стерлитамакском, Татышлинском, Белорецком районах.

Влада Шипилова

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