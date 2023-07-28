На Алтае будут судить директора сгоревшей школы

Управление СКР по Республике Алтай завершило расследование дела о пожаре, уничтожившем здание Мендур-Сокконской средней общеобразовательной школы в июле 2022 года. В следственном ведомстве рассказали, что в качестве обвиняемых по делу привлекли директор и рабочего школы.

Как указывается в материалах следствия, в начале учебного 2022 года в трубах системы отопления спортзала школы образовалась течь. Заварить протекающую стальную трубу директор школы поручила рабочему образовательного учреждения, не имеющего специального образования по сварочному делу.

4 июля вечером во время сварки искры и расплавленные частицы металла попали на деревянную обшивку стен, в результате чего произошел пожар. Он полностью уничтожил здание школы и находящиеся в нем имущество. Учащихся в школе не было, никто не пострадал.

«Управлению по образованию и молодежной политике Усть-Канского района причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 69 млн руб.», — рассказали в управлении СКР. Директору школы, которая отвечала за противопожарную безопасностью, предъявили обвинение в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ). Рабочему инкриминировали ст. 168 УК РФ (уничтожение имущества путем неосторожного обращения с иными источниками повышенной опасности). С предъявленным обвинением они не согласились.

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Илья Николаев