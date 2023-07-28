В Татарстане расширили категорию имеющих право на бесплатную юридическую помощь участников СВО

В Татарстане был расширен список участников специальной военной операции (СВО), которые имеют право на бесплатную юридическую помощь. Об этом сообщает пресс-служба Минюста региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее такая возможность была предоставлена лишь тем, кто находится непосредственно в зоне спецоперации. Теперь же это касается тех, кто вернулся, а также тех, кто выполнял боевые задачи с мая 2014 года. Именно им бесплатную помощь оказывают с июля 2023 года Госюрбюро Татарстана и адвокаты. Речь идет, в частности, о сотрудниках Росгвардии, мобилизованных, военных, добровольцах и о членах их семей.

Также в Татарстане расширили круг вопросов, по которым участники СВО могут обратиться за консультацией. К примеру, речь идет о выплатах компенсаций и назначении соцльгот.

"Ъ-Казань"