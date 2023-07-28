В первом полугодии 2023 года в Сочи количество сделок на первичном рынке жилья выросло на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании федерального девелопера «Неометрия». По данным аналитиков, чаще всего покупателями квартир в Сочи становились жители Москвы, Московской области, а также Санкт-Петербурга. Около 50–70% недвижимости в Сочи покупают с инвестиционными целями, а также с целью переезда или сезонного отдыха, говорится в материалах девелопера. Эксперт по инвестициям в недвижимость Евгений Ткачев рассказал «Ъ-Кубань» о причинах увеличения спроса на новостройки в Сочи.



Евгений Ткачев

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«Активность покупателей недвижимости в Сочи выросла в текущем году в связи с тем, что сейчас появился последний шанс приобрести недвижимость “комфорт класса” от застройщика по субсидируемым ипотекам.

Потенциальные покупатели понимают, что начавшийся рост стоимости недвижимости с 2013 года, который составлял в среднем 10% в год, с момента пандемии кратно ускорился. На фоне дефицита земельного банка в городе, цены на недвижимость продолжат расти, в том числе за счет продажи новых объектов более высокого класса, где стоимость квадратного метра превышает уже 500 тыс. руб. за квадратный метр.

Немаловажную роль в увеличении спроса на квартиры в Сочи играет и уникальность локации и инфраструктуры в совокупности с работающим аэропортом — единственным в Краснодарском крае.

Если мы проанализируем рынок недвижимости черноморского побережья Краснодарского края, то увидим, что Сочи предлагает потенциальным покупателям недвижимости уникальную локацию, где относительно близко соседствуют горный и морской кластеры с комфортной для отдыха и жизни инфраструктурой. Во многом благодаря этим факторам Сочи стал самым дорогим городом России на Черноморском побережье.

Сочи всегда был популярным российским курортом, но с закрытием границ интерес к покупке недвижимости здесь усилился.

Также к причинам роста потенциальных покупателей недвижимости в Сочи можно отнести фактор возвращения капитала в Россию. На фоне нестабильной геополитической ситуации у многих появилось недоверие к инвестиционным проектам за границей.

Кроме того, в Сочи началась активная реализация проектов, дающих комплексный сервис инвестору. Речь идет об апарт-отелях, где капитализация растет не только за счет роста стоимости актива, но и получения пассивного дохода от сдачи апартаментов в аренду».

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