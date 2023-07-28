На Кубани началась уборка сахарной свеклы

В Краснодарском крае стартовала уборка сахарной свеклы. Перерабатывать ее в этом году буду 14 комбинатов. Власти рассчитывают, что они примут 12,5 млн тонн сырья из края и других регионов и выработают 1,6 млн тонн сахара, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Аграриям предстоит обработать 195,3 тысяч гектаров. Первыми к уборке культуры приступили хозяйства Каневского, Павловского, Староминского, Брюховецкого, Выселковского, Кореновского и Приморско-Ахтарского районов»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По его словам, регион взял курс на импортозамещение семян свеклы. Сейчас их выращивают ученые Первомайской селекционно-опытной станции. За 2023 год они планируют получить 120 тыс. посевных единиц, что позволит в следующем году засеять 50% всей площади сева свеклы в крае — более 90 тыс. га.

Использование местных семян сахарной свеклы субсидируют из краевого бюджета. В 2023 году на это выделили 15,3 млн руб.

В последние пять лет краснодарские аграрии производят около 20% всего объема производства сахарной свеклы в РФ. В 2022 году аграрии собрали 7,9 млн тонн сахарной свеклы.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram