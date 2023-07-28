Основной версией пожара в здании-памятнике архитектуры в центре Уфы является поджог

Основной версией пожара 27 июля в здании выявленного объекта культурного наследия «Дом С.Л. Сахарова (северный, деревянный)» в центре Уфы на улице Маркса, 3/1 является поджог, сообщил председатель-муфтий Духовного управления мусульман Башкирии Айнур Биргалин. Рядом находится медресе имени Султановой, по сообщению республиканского МЧС, была угроза распространения огня на учебное заведение.

По факту происшествия Айнур Биргалин записал видео, в котором сообщил, что вчера в 6 ч. камеры видеофиксации медресе сняли, как в дом №3/1 заходит неизвестный мужчина, а спустя 10 минут прохожие увидели поднимающийся дым. Газа и электричества в здании не было. Также, по словам господина Биргалина, в заброшенном доме жили маргинальные личности, которые часто выпивали и курили.

Айнур Биргалин несколько раз предлагал администрации Уфы передать пустующее деревянное здание в аренду ДУМ, так как объект находится на придомовой территории исламского колледжа. «Мы предложили сделать этот квартал закрытым пространством для студентов колледжа, избавиться от бесхозности помещений, пресечь в дальнейшем факты таких пьянств на территории колледжа и нахождения непонятных маргинальных людей, которые распивают спиртное. Это позволило бы нам полностью обезопасить территорию, чтобы устранить в дальнейшем чрезвычайные происшествия»,— отметил господин Биргалин.

Сначала был получен положительный ответ, однако здание так и не было передано, сообщил он.

Влада Шипилова

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