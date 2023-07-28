В Уфе возбудили уголовное дело из-за смерти младенца

Ленинский межрайонный следственный отдел по Уфе возбудил по факту смерти шестимесячного ребенка уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и «Халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства.

Тело девочки обнаружили ее родители 22 июля в квартире на улице Ухтомского. Установлено, что ранее они были уже лишены родительских прав на двух старших детей.

Допрашиваются родители, работники органов опеки и попечительства администрации района и другие свидетели, назначена судмедэкспертиза, исследуются жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи, говорится в сообщении. По результатам расследования родителям и должностным лицам органов опеки и попечительства будет дана правовая оценка.

Венера Хисамова

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