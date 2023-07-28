Житель Уфы оштрафован за несанкционированный запуск беспилотника в Пензе

Житель Уфы, который вел съемку на территории Пензы с использованием квадрокоптера, оштрафован на 30 тыс. руб. за нарушение правил использования воздушного пространства (ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ), сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел в мае текущего года. Перед проведением полета оператор беспилотника не направил уведомление в органы обслуживания воздушного движения, не получил соответствующее разрешение администрации города, чем нарушил Федеральные авиационные правила, говорится в сообщении.

По материалам транспортной прокуратуры МТУ Ространснадзора по Приволжскому федеральному округу уфимец был привлечен к административной ответственности. Проверку проводила Пензенская транспортная прокуратура.

Влада Шипилова

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