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Коммерсантъ FM
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В Сингапуре впервые почти за два десятилетия казнили женщину

Сингапурские власти впервые за 20 лет привели к исполнению смертный приговор в отношении женщины. Смертную казнь применили к 45-летней женщине, которая была осуждена за перевозку наркотических средств.

Смертный приговор в отношении гражданки Сингапура Саридеви Бинте Джамани был исполнен сегодня, 28 июля, сообщают в Центральном бюро Сингапура по борьбе с наркотиками. Там пояснили, что Бинте Джамани подавала прошение о помиловании и замене наказания на пожизненное заключение, но ей было отказано. Способ смертной казни, примененный к женщине, в бюро не раскрыли.

В ведомстве уточнили, что женщина была задержана в 2018 году за перевозку 30 г героина. Силовики выяснили, что в дальнейшем она собиралась сбыть перевозимые наркотики. В Сингапуре закон о злоупотреблении наркотиками предусматривает смертную казнь, если количество незаконно проданного героина превышает 15 г.

«Смертная казнь в Сингапуре применяется только за самые тяжкие преступления, такие как торговля наркотиками в значительных количествах, причиняющая очень серьезный вред не только отдельным наркоманам, но и их семьям и обществу в целом. Смертная казнь является частью комплексной стратегии Сингапура по предотвращению вреда, направленной как на спрос, так и на предложение наркотиков»,— добавили сингапурские правоохранители.

В последний раз в Сингапуре смертная казнь в отношении женщины была применена в 2004 году. Тогда 36-летнюю местную жительницу, привлеченную к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, подвергли смертной казни через повешение.

Александр Кислов

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