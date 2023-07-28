В Челябинске осудили одного из организаторов игорного бизнеса

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу местного жителя, обвиняемого в незаконных организации и проведении азартных игр и в участии в преступном сообществе. С учетом сотрудничества со следствием ему назначено 3,5 года в колонии строгого режима, сообщают в управлении ФСБ региона.

Установлено, что горожанин был одним из восьми организаторов сообщества, которое занималось проведением в Челябинске азартных игр в 2019-2021 годы. В незаконную деятельность они вовлекли более 30 лиц, которые выполняли функции администраторов, охранников игровых залов, а также иные организационные функции. От игорного бизнеса был извлечен доход на сумму более 220 млн руб., поясняют в региональном управлении СК России.

Челябинца в числе многочисленных членов группы задержали сотрудники областного УФСБ. Ряд участников сообщества ранее были приговорены к судебным штрафам.

«Остальные лидеры группы в настоящий момент находятся на скамье подсудимых. Уголовные дела по материалам УФСБ в отношении данных лиц расследованы СУ СК России по Челябинской области»,— уточняют в УФСБ региона.

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