Константин Сунцов: Африка — это огромный рынок возможностей для предприятий Удмуртии

В Африке стремительно развивается химическая и добывающая промышленность, нефтепереработка, сельское хозяйство, энергетика, поэтому есть потенциал для сотрудничества с компаниями из Удмуртии. Такое мнение на полях саммита «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге высказал и.о. постоянного представителя главы Удмуртии при президенте России Константин Сунцов. Он провел ряд встреч с представителями африканских государств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, в рамках деловой программы его собеседниками стали министр экономики и планирования Анголы Марио Аугусто Гаэтано Жао, посол Анголы в РФ Аугушто да Силва Кунья, полномочный министр, советник посольства Нигерии в России Обинна Огбонна. На второй день саммита запланированы встречи с представителями Уганды и ЮАР.

«Африка — это огромный рынок возможностей для наших предприятий, особенно, в условиях сокращения западного направления внешнеэкономической деятельности. И по каждому из перечисленных направлений нам есть что предложить. Пока наше сотрудничество со странами Африки ограничивается по большей части Египтом и Суданом. Однако в 2022 году внешнеторговый оборот Удмуртии с ЮАР по сравнению с 2021 годом вырос в 9 раз, с Гвинейской Республикой — в 3 раза. Потенциал роста у нас, безусловно, есть, и мы будем поддерживать наших экспортеров в выходе на этот рынок»,— отметил Константин Сунцов.

По его словам, компании из Удмуртии уже поставляют в страны Африки каучук, резиновые изделия, котлы, оборудование, железнодорожные локомотивы, оптические приборы, древесину, алюминий.

В деловой программе форума участвуют Глазовский государственный инженерно-педагогический университет и пять предприятий Удмуртии: концерн «Калашников», Камбарский машиностроительный завод, концерн «Аксион», Ижевский электромеханический завод «Купол», «КОМОС ГРУПП». Компании представили современные образцы боевого и гражданского стрелкового оружия, беспилотники, железнодорожную технику, нефтехимическое, судовое, промышленное холодильное оборудование, медицинские приборы, климатотехнику и молочную продукцию.

Напомним, саммит «Россия-Африка» проходит в Петербурге 27–28 июля. В нем принимают участие 49 представительств африканских государств и региональных объединений.

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