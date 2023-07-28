Почти половина челябинцев поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю

Идею введения четырехдневной рабочей недели поддерживает 49% жителей Челябинска. Об этом по итогам опроса экономически активных горожан сообщают эксперты сервиса SuperJob.

Сторонников введения «четырехдневки» больше среди челябинцев в возрасте до 34 лет, чем среди старшего поколения — 58% против 32%. Реже других приветствуют идею сокращения рабочей недели граждане с доходом более 80 тыс. руб. в месяц (40%). За наличие трех выходных на неделе чаще выступают женщины (51%), чем мужчины (42%).

«Среди горожан, работающих по графику пятидневной рабочей недели, 60% уверены, что смогли бы выполнить за четыре рабочих дня столько же работы, сколько и за пять. Не справился бы с такой задачей каждый пятый (20%)»,— сообщается в исследовании.

Дополнительный выходной на неделе 28% горожан будут готовы потратить на семью, 25% — на отдых, 16% занимались бы саморазвитием и повышением квалификации. Подработку на освободившееся время нашел бы каждый седьмой (13%), домашними делами занялись бы 11%, личными вопросами —9%.

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