Новосибирская область заняла третье место среди регионов СФО по показателям промышленного производства

В Новосибирской области в период с января по июнь индекс промышленного производства составил 105,6% к аналогичному периоду прошлого года. По данным Новосибирскстат, рост производства установлен в двух секторах экономики – обрабатывающее производство (+10,7%) и в отраслях, связанных с обеспечением электрической энергией, газом и паром (+0,2%).

Положительная динамика отмечена в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (индекс промпроизводства увеличился на 73,2%), далее идёт производство химических веществ и продуктов (+33,5%). Замыкает тройку лидеров с наиболее высокими показателями металлургическое производство (+22,4%).

При этом отрицательные значения фиксируются в добыче полезных ископаемых (-6,7%) и в области водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов и ликвидации загрязнений, здесь отмечены наиболее существенное снижение (-31,4%).

Среди регионов СФО Новосибирская область заняла третье место по суммарному индексу промышленного производства. Возглавляет топ Алтайский край с показателем в 107,4%, на втором месте находится Омская область – 106,5%.

Наиболее слабые показатели в этом направлении продемонстрировала Иркутская область ( 96,2%), чуть больше у Красноярского края – 97,8%. Замыкает тройку антилидеров республика Тыва – 98%.

Снижение промпроизводства произошло в 4 регионах: в Иркутская области показатели снизились на 3,8%, в Республике Тыва (-2%), в Красноярском крае(-2,2%) и в Томской области (-1,4%),

В обрабатывающих производствах рост составил 10,7%, отрасли связанные с обеспечением электрической энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха выросли на 0,2%.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что в январе-июне текущего года в СФО ввели в эксплуатацию 4,93 млн кв. м жилья. Это на 17,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Александр Киселев