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обновлено 08:32

Прикамье заняло второе место в России по количеству ДТП с электросамокатами и гироскутерами

В первом полугодии 2023 года Пермский край занял второе место в РФ по числу дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности (электросамокатов, гироскутеров, моноколес и прочих). Об этом сообщает Научный центр безопасности дорожного движения МВД России.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Лидером по количеству подобных ДТП стала Москва — в столице зарегистрировано 238 случаев. В Прикамье было зарегистрировано 68 таких ДТП. Третье место по количеству происшествий заняла Тюменская область (66), четвертое — Санкт-Петербург (64).

По данным МВД РФ, аварийность с участием средств индивидуальной мобильности носит сезонный характер. Рост аварийности отмечается в апреле, ввиду того что с этого периода начинается активное использование таких средств передвижения.

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