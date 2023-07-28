Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Банк России: количество выявленных поддельных банкнот в Прикамье снизилось вдвое

Во втором квартале 2023 года в банковской системе Пермского края выявили 15 банкнот Банка России с признаками подделки. Это почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий экономический ущерб также снизился в 2,5 раза и составил 46 тыс. руб.

Во втором квартале злоумышленники чаще подделывали банкноты номиналом 5 тыс. руб., их было выявлено восемь штук. Это почти в три раза меньше, чем во втором квартале 2022 года (22 штуки). Также обнаружено шесть фальшивок номиналом 1 тыс. руб. и одна — 100 руб.

В целом в банковской системе РФ во втором квартале 2023 года было обнаружено 3068 поддельных денежных знаков Банка России, что почти на 52% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (6387 штук).

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...