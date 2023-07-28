Банк России: количество выявленных поддельных банкнот в Прикамье снизилось вдвое

Во втором квартале 2023 года в банковской системе Пермского края выявили 15 банкнот Банка России с признаками подделки. Это почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий экономический ущерб также снизился в 2,5 раза и составил 46 тыс. руб.

Во втором квартале злоумышленники чаще подделывали банкноты номиналом 5 тыс. руб., их было выявлено восемь штук. Это почти в три раза меньше, чем во втором квартале 2022 года (22 штуки). Также обнаружено шесть фальшивок номиналом 1 тыс. руб. и одна — 100 руб.

В целом в банковской системе РФ во втором квартале 2023 года было обнаружено 3068 поддельных денежных знаков Банка России, что почти на 52% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (6387 штук).