Продажи на маркетплейсах в Челябинске выросли в два раза

В июне число продаж на маркетплейсах Ozon, Wildberries и «Яндекс. Маркет» в Челябинске выросло в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщается в исследовании экспертов Tinkoff Data и Tinkoff eCommerce, проанализировавших транзакции клиентов Tinkoff.

Сумма покупок челябинцев на маркетплейсах по сравнению с июнем 2022-го выросла на 52%. Продавцов на электронных площадках за год стало больше на 14%.

Среди городов-миллионников РФ ощутимее всего количество продаж на маркетплейсах выросло в Омске и Красноярске — в 2,27 раза, и в Уфе (+106%). Сумма покупок сильнее всего увеличилась в Красноярске (+81%) и Омске (+80%).

«В июне 2023 года больше всего количество продавцов выросло в Ростове-на-Дону — на 33% к июню 2022 года, Краснодаре — на 33% и Воронеже — на 29%»,— говорится в исследовании.

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