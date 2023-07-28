ММК за 90 лет произвел 716 млн тонн проката

Прокатному производству Магнитогорского металлургического комбината исполнилось 90 лет. За это время прокатчики предприятия произвели 716 млн т проката. Это рекордный результат для российской металлургии, отмечают в пресс-службе ММК.

Прокатное производство на комбинате стартовало в июле 1933 года с вводом в строй агрегатов обжимно-заготовочного стана – блюминга №2, на котором обжали первый стальной слиток. Проектировала и изготавливала оборудование немецкая компания Demag.

В 1969 году был запущен стан 2500 холодной прокатки, благодаря которому ММК обеспечивал металлом активно растущий советский автопром, в первую очередь, Волжский автомобильный завод. Еще одна важная веха в истории прокатного производства комбината – запуск в 1994 году листопрокатного цеха №10 со станом 2000 горячей прокатки, который на сегодняшний день, после реконструкции в середине нулевых, является самым производительным на ММК и способен выпускать до 6 млн т проката в год.

«За последние 20 лет производство на Магнитогорском металлургическом комбинате претерпело серьезные изменения. Была реализована масштабная программа инвестиций в техническое перевооружение и модернизацию оборудования. Львиная доля этих инвестиций пришлась именно на прокатное производство с акцентом на развитие мощностей, выпускающих высокомаржинальную продукцию с высокой добавленной стоимостью»,- отмечают на ММК.

Крупнейшими инвестиционными проектами группы в 21 веке стали строительство комплекса по производству толстолистового проката в 2009-2010 годах и создание современного комплекса холодной прокатки по выпуску высококачественного автолиста в 2011-2012-м.