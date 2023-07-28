Организаторов игорного бизнеса с доходом 500 млн рублей будут судить в Красноярске

В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении двух организаторов крупной сети нелегальных игорных заведений и 14 их помощников. Им инкриминируется незаконная организация азартных игр (ст. 171.2 УК РФ), создание преступного сообщества и участие в нем (ст. 210 УК РФ) и отмывание денег (ст. 174.1 УК РФ), рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, в криминальную организацию, которая действовала с 2015-го по 2020 год, входили три структурных подразделения. Одно занималось незаконной игорной деятельность под видом букмекерской конторы. Вторая группа проводила азартные игры в подпольных казино, третья — в залах игровых автоматов.

Теневой бизнес, подсчитало следствие, принес его организаторам доход в 483 млн руб.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

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Илья Николаев