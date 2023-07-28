Пермский педагогический университет откроет центр образования в Зимбабве

На экономическом форуме «Россия — Африка» заключен меморандум о сотрудничестве в сфере образования, науки и культуры между Пермским государственным гуманитарно-педагогическим университетом (ПГГПУ) и Открытым Университетом Зимбабве. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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Одним из ключевых проектов в рамках соглашения станет открытие центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку на базе Университета Зимбабве. Учащиеся смогут пройти курсы русского языка, узнать об истории, традициях и культурных ценностях России и Пермского края. Кроме того, у преподавателей университета появится доступ к методическим материалам российских специалистов. Всего пермский вуз совместно с Российским биотехнологическим университетом откроет четыре образовательных центра в странах Африки: помимо Зимбабве, это ЮАР, Республика Намибия и Ботсвана. В каждом пройти обучение смогут 300 человек любого возраста и уровня образования, в том числе абитуриенты и студенты.

Перспективы сотрудничества в сфере образования обсуждались на встрече губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с представителями Министерства образования Республики Зимбабве и ректором Открытого Университета Зимбабве Паулем Мапфумо. По словам Дмитрия Махонина, у Прикамья накоплен большой опыт в обучении иностранных студентов. На сегодняшний день в вузах Прикамья обучается более 4 тыс. студентов из-за рубежа, из них около 1 тыс. человек — из стран Африки. Кроме того, при поддержке правительства России в рамках нацпроекта «Наука и университеты» в Перми будет построен студенческий кампус мирового уровня, который станет центром притяжения талантливых студентов и ученых из разных дружественных государств, в том числе из Зимбабве. Представители Министерства образования Республики Зимбабве отметили, что видят хорошие перспективы для развития взаимодействия в образовательной и научной деятельности с Пермским краем. Ректор Открытого Университета Зимбабве выразил высокую заинтересованность проектом межвузовского кампуса.

По словам ректора ПГГПУ Константина Егорова, подписанный меморандум стал итогом большой работы по выстраиванию партнерских отношений с университетами стран Африки. «Масштабный проект по продвижению русского языка за рубежом реализуется Минпросвещения России. На сегодняшний день мы подписали все четыре соглашения с вузами-участниками и с сентября уже готовы начать реализацию задуманного. Нашими партнерами на всех этапах выступали коллеги из Росбиотеха. Спектр задач центров не ограничивается только созданием возможностей для поступления в российские вузы и продвижением культуры нашей страны. Мы делаем акцент и на повышении квалификации действующих учителей по разным направлениям. Большой интерес у африканских коллег вызывают курсы в части начального образования, программ технической и инженерной направленности, дополнительного образования»,— отметил господин Егоров.