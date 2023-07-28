Связь пошла по воде

Оператор связи принял участие в проекте по обеспечению безопасности на водных артериях Камы и ее притоков. Плавучие навигационные знаки смогут передавать по сети МегаФона информацию о местоположении, включении и отключении светового сигнала, аварийных или чрезвычайных ситуациях в Камском бассейне. Дистанционный мониторинг поможет специалистам ФБУ «Администрация «Камводпуть» своевременно принимать оперативные решения.

В Прикамье контроль и безопасность в Камском бассейне, представляющем собой 1921 км водных путей, обеспечивают буи, оснащенные цифровыми носителями оператора. Система удаленного мониторинга позволяет получить данные о ситуации на участках повышенного внимания и в труднодоступных местах, например при затоплении оборудования или выведении его из строя.

Директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина рассказала, что оператор впервые будет обеспечивать безопасность на Каме и ее притоках. «Уверены, что широкое покрытие сети МегаФон позволит партнерам контролировать обстановку в период навигации и получать достоверную информацию для принятия оперативных решений», – говорит Наталья Талдыкина.

В администрации «Камводпуть» пояснили, что для организации безопасного судоходства на внутренних водных путях Камского бассейна используют 50 «цифровых» навигационных знаков. При выборе партнера учреждению важна широкая зона покрытия, в том числе в удаленных и труднодоступных местах, где расположены буи.