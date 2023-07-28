В Новосибирске МКУ «Гормост» оштрафовано за торчащую арматуру на путепроводах

Арбитражный суд Новосибирской области обязал МКУ «Гормост» выплатить штраф за нарушение технического регламента автодорожных путепроводов. По сообщению Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, нарушения были зафиксированы на девяти объектах.

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Нарушения, по данным ведомства, выразились в «обнажении рабочей и конструктивной арматуры, частичном или полном разрушении компенсаторов, локальном разрушении асфальтобетонного покрытия проезжих и пешеходных частей».

Руководителю организации было вынесено представление. По статье КоАП РФ о нарушении требований технических регламентов, МКУ оштрафовано на 50 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что МКУ «Гормост» искал подрядчика для охраны мостов и тоннелей в городе. Стартовая цена контракта составила 25,2 млн руб. Подрядчику предстояло взять под охрану Октябрьский, Бугринский, левый и правый мосты по ул. Фрунзе через Ипподромскую магистраль, а также мост в створе пр. Димитрова, тоннель по пр. Димитрова и другие объекты.

Александр Киселев