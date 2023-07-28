Пуститься в пляж

В Прикамье планируется развивать пляжный отдых. В Перми меняются правила благоустройства городских пляжей. А в отдельных территориях района власти заявили о намерении выставить участки, расположенные в долинах рек, на торги. Интерес со стороны бизнеса есть. Эксперты считают, что, несмотря на короткое лето, в Прикамье нужны обустроенные места отдыха у воды, которых сейчас очевидно не хватает. Однако коммерческий успех могут иметь комплексные проекты, включающие открытые и закрытые бассейны, которые будут рассчитаны на круглогодичное посещение.



В Прикамье официально определено 15 мест отдыха и купания у воды. По данным управления Роспотребнадзора, по состоянию на 20 июл­я этого года только семь из них получили заключения о соответствии мест рекреации санитарно-эпидемиологическим требованиям. Это пляж на реке Каме на курорте Усть-Качка, на Сылве в Новых Лядах, Пермский городской пляж в районе автомобильного моста, пляж на Мотовилихинском пруду, два пляжа в Добрянском районе, в санатории «Демидково», и на Каме в городе Чайковском. Пляж в Перми в районе КамГЭС получил заключение о несоответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям.

О намерении развивать инфраструктуру для пляжного отдыха власти региона заявляли еще в прошлом году. Весной 2022 года на совещании в краевом правительстве обсуждалось привлечение бизнеса к развитию пляжной инфраструктуры Перми. В мэрии разрабатывали план мероприятий, в рамках которого на пляжах хотели размещать пункты проката спортинвентаря, летние кафе, фуд-траки и прочие объекты. Администрация собиралась также благоустроить места отдыха у воды летом этого года, в конце 2022 года стоимость работ оценивалась в 33 млн руб.

Летом этого года мэрия решила пересмотреть подход к организации пляжного отдыха. В начале июля состоялись публичные слушания по изменению требований к содержанию организованных мест отдыха у воды. Согласно новым требованиям, готовить организованные места отдыха у воды надо не позднее 14 июня. Территорию пляжей необходимо прибирать, очищать от растительности, подсыпать песок, содержать детские площадки, урны. Нужно также ремонтировать и красить элементы благоустройства пляжей, проводить лабораторные исследования воды и почвы. Во время эксплуатации владелец пляжей должен раз в сутки подметать эту территорию, вывозить отходы, дезинфицировать кабинки для переодевания, туалеты, косить траву и прочее. Новые требования к содержанию пляжей вступят в силу с 1 января 2024 года.

В департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми пояснили, что все организованные места отдыха у воды на территории города проходят процедуру подготовки к сезону эксплуатации, а также содержатся в течение летнего сезона в соответствии с Правилами благоустройства территории города Перми.

Тем не менее в связи с тем, что в 2024 году администрацией Перми запланировано приобретение и монтаж новых объектов и элементов благоустройства организованных мест отдыха у воды, появилась необходимость конкретизации условий содержания таких объектов и элементов.

«Принятие поправок в Правила благоустройства территории города Перми позволит обеспечить сохранность и поддержание надлежащего состояния новых элементов благо­устройства в организованных местах отдыха у воды. Эти меры направлены на формирование безопасной, комфортной и привлекательной городской среды, создание в организованных местах отдыха у воды центров притяжения для жителей и гостей города»,— уточнили в мэрии.

Пора spa

Весной этого года также стало известно о том, что в Перми на центральном пляже возле автомобильного моста будет построен спа-комплекс. Инвестором проекта выступит компания из Екатеринбурга ООО «ЮГА-Пермь». Компания намерена возвести комплекс общей площадью 5,8 тыс. кв. м, в котором разместится гостиница на 120 номеров, а также будет благоустроено около 100 тыс. кв. м территории природного парка и места массового отдыха у воды. Кроме того, инвестор собирается построить комплекс круглогодичных бассейнов, в том числе открытых бассейнов, и центр водного спорта, вейк-парк, аттракционы, бани и сауны. Будут обустроены зоны отдыха и пешеходные дорожки, организована детская площадка и скалодром, а также площадка для культурно-массовых мероприятий. Объем инвестиций в Перми составит 2,2 млрд руб., реализация проекта намечена поэтапно вплоть до 2026 года.

Аналогичный проект на меньшей площади компания планирует в Березниках. Инвестор намерен построить на участке 60 тыс. кв. м термальный комплекс площадью 4,9 тыс. кв. м с гостиницей из 21 номера и глэмпинг на 20 домов. Объем инвестиций составит 750 млн руб. Окончание строительства объекта запланировано к 2024 году. Проект получил статус приоритетного инвестиционного проекта.

О намерении привлечь инвесторов к обустройству своих пляжей этой весной объявила и администрация Пермского муниципального округа. Администрация планирует развивать туризм и пляжный отдых на берегах рек района. Для этого выставят на торги участки на берегах рек в Кукуштане, Култаево, Троице, а также в Хохловском и Заболотском сельских поселениях.

Как ранее отмечал глава Пермского округа Владимир Цветов, у территории большой туристический потенциал. «В доказательство — цифры: только за прошлый год наш муниципалитет посетили 297 635 экскурсантов. За десять лет турпоток увеличился на 64,3%»,— обратил внимание господин Цветов. В местной администрации рассчитывают, что в округе появятся оборудованные места отдыха для жителей: пляж, зоны рекреации и другие туристические объекты.

Соучредитель Центрального парка развлечений им. М. Горького Рашид Габдуллин рассказал, что есть удачные примеры создания термальных комплексов в разных городах, в том числе и в Перми. «Сейчас это модно, туда идут инвестиции, формируется новый рынок, который пока не заполнен»,— говорит господин Габдуллин. Он уверен, что при грамотном подходе подобные проекты могут иметь успех. Проекты, предполагающие только обустройство прибрежных зон, требуют гораздо меньшего объема инвестиций, однако их окупаемость также меньше. «Это требует более внимательного подхода и тщательного расчета»,— отмечает эксперт.

Генеральный директор туристической фирмы Valida Елена Шперкина считает, что для города, расположенного на Каме, разумно иметь обустроенные места отдыха у воды для горожан. «Вряд ли пермские пляжи можно рассматривать как повод для посещения Перми. Это скорее места отдыха для горожан, поэтому нужно иметь нормальную, благоустроенную инфраструктуру на берегу»,— полагает госпожа Шперкина. Она заметила, что сейчас, исходя из данных Роспотребнадзора, таких мест в Пермском крае, которые соответствовали бы санитарным нормам и отвечали требованиям безопасности — не так много. Директор турфирмы Valida сомневается, что пляжи могут быть инвестиционно привлекательны для бизнеса. Это связано с тем, что в Перми активный пляжный сезон длится не более полутора месяцев. За это время сложно покрыть затраты, необходимые для обустройства прибрежных зон. «Если инвестпроект предполагает совмещение пляжного отдыха с комплексом из открытых и закрытых бассейнов, который может работать круглый год, такой проект уже может рассматриваться как объект туристической инфраструктуры»,— отметила Елена Шперкина.

Ирина Суханова