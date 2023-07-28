Уют-кампания

В Пермском крае на 40% вырос туристический поток речных круизов, в регион пришли крупные федеральные операторы. Краевые власти рассчитывают увеличить рост интереса к путешествиям по Каме с помощью продления маршрута от Перми до Соликамска.



Кама с утра

Организация речных перевозок в Прикамье, в частности речных круизов, еще три года назад была признана региональным правительством приоритетным проектом. Его конечная цель — привлечение в регион дополнительного туристического потока, что приведет к развитию смежных отраслей, прежде всего в сфере услуг — гостиничных, экскурсионных, музейных, общепита и других.

Согласно программе «Экономическая политика и инновационное развитие Пермского края», турпоток в Прикамье в 2021 году составил 725 тыс. человек, в 2022-м — 818 тыс. По прогнозу, в 2023 году в Прикамье приедут 875 тыс. человек, а в 2025 году власти ждут 938 тыс. туристов.

На развитие туристической инфраструктуры в 2022 году из всех уровней бюджета и частных инвестиций было вложено 404 млн руб., в 2023 году запланировано 676 млн руб. Всего в период с 2021 по 2025 год на развитие инфраструктуры туризма в Прикамье будет направлено 1,5 млрд руб., из них средств федерального бюджета — 551 млн руб., и 832 млн руб.— из краевого бюджета.

Большая часть запланированных средств будет направлена на создание инфраструктуры для речных транзитных и прогулочных маршрутов. Основой их является река Кама — главная туристическая магистраль. Из 1805 км реки половина (905 км) приходится на Пермский край. Туристический маршрут начинается от Чайковского и заканчивается в Березниках. Посередине пути главная остановка — Пермь. На пути следования лайнеры делают остановки, которые используются для коротких экскурсионных автобусных маршрутов по близлежащим историческим местам и природным достопримечательностям региона.

Первым и пока самым крупным инвестиционным проектом краевого правительства в сфере речного туризма стало приведение в нормативное состояние главных речных ворот — причальной стенки Перми. В 2021–2022 годах пассажирские причалы речного вокзала Перми прошли реконструкцию. В местах их расположения провели берегоукрепление, восстановили лестницы и подходы к причалам. Кроме того, были установлены два модульных здания КПП транспортной безопасности, через которые теперь осуществляется посадка на теплоходы. Для маломобильных пассажиров оборудованы электрические подъемники, пандусы и уложена тактильная плитка. Работы полностью завершились в декабре 2022 года. Их общая стоимость составила 405,4 млн руб. Власти также сменили управляющую причалом компанию — вместо структуры пермского пароходчика Михаила Антонова на конкурсной основе была выбрана Пермская пригородная компания (совместный проект РЖД и властей Прикамья).

На причале были организованы кассы по продаже билетов на прогулочные суда, планировалось отвести под зал ожидания помещения в здании бывшего речного вокзала, которое последние 15 лет занимают разного рода музейные пространства. Пока туристы могут пользоваться залом ожидания соседнего железнодорожного вокзала Пермь I.

Завершающей точкой стало благоустройство близлежащей к причалу территории — площади Трех столетий. Для транспорта здесь сделали разворотное кольцо, для гуляющих — променад, скамейки и озеленение.

Уйдем на север

Благоустроив центральную точку речного маршрута, власти объявили о планах продлить его до верховья Камы. Круизные маршруты, проходящие через Пермь, планируют расширить до Верхнекамья к 2026 году — до Соликамска, рассказал ТАСС зампредседателя краевого правительства Алексей Черников.

В верховьях Камы планируется оборудовать три стоянки для судов: в Соликамске, Хохловке и Березниках.

Хохловка — известный в Прикамье архитектурно-этнографический музей, от Перми до него примерно 30 минут езды на автобусе. Однако, как говорят опрошенные „Ъ — Территория комфорта“ туроператоры, туристам нравится осматривать природный комплекс с реки. «Наши суда и раньше пытались подойти к музею с воды. Продавали рейсы к Хохловке — они были востребованы»,— говорит Анна Гуляева, директор турфирмы «Кубань» (оператор трехпалубных теплоходов «Василий Чапаев» и «Александр Фадеев»).

Причал в Хохловке должен заработать в навигацию 2024 года. Причал сможет принимать как маломерные, так и транзитные пассажирские суда, вплоть до трех- и четырехпалубных теплоходов проекта 588 (типа «Михаил Кутузов) и 301 («Владимир Маяковский»). Согласно условиям контракта, работы должны быть завершены до 30 сентября текущего года. Стоимость работ составит 30,5 млн руб.

Выше Хохловки, по словам зампреда пермского правительства, среди основных локаций, интересных для туристов, власти рассматривают города Березники и Соликамск. В Березниках, как пояснил господин Черников, существует инфраструктура порта, часть которого использовалась раньше в качестве речного вокзала. В конце 2022 года причальную стенку выкупил у Росимущества «Еврохим». В компании ход приспособления причала к приему пассажирских судов не комментируют.

«Ведется работа по заключению определенных соглашений с новыми собственниками порта, в рамках которых круизные суда могли бы делать выгрузку пассажиров, и эти пассажиры могли бы путешествовать по маршруту до Усолья Строгановых»,— пояснил зампред краевого правительства.

В Соликамске круизные суда планируется швартовать к музею «Сользавод», который имеет выход к Каме. Однако здесь также предстоит обу­строить модульный причал. Средства на его установку муниципалитет Соликамска намерен привлечь через участие в конкурсе «Благоустройство территорий». Выше Соликамска фарватер Камы не позволяет ходить большим судам, а делать серьезное дноуглубление в этой части реки нецелесообразно, заявил Алексей Черников.

Из Соликамска можно быстро добраться до Чердыни и Красновишерска, говорят туроператоры. «Из Березников мы везем туристов на озера Всеволодо-Вильвы. Чердынь и Красновишерск удобно показывать из Соликамска»,— поясняет Леонид Маркин, один из совладельцев теплоходной компании «ВолгаWolga».

Направление на юг

Пермские туроператоры отмечают отсутствие доступных для транзитного транспорта причальных стенок ниже по течению. «От Чайковского до Перми полдня хода, но нет ни одной доступной стоянки»,— сетует Леонид Маркин.

Отметим, что краевые власти строят два модульных причала на речном маршруте Пермь — Закамск — Краснокамск (в 2023 году из бюджета Пермского края выделено на эти цели 35,9 млн руб.). Однако эти причалы способны принять только прогулочные суда, говорит Леонид Маркин. Есть причал в Усть-Качке, но из-за маловодья Камы в этом году он круизерами практически не используется, подчеркнул господин Маркин.

Совладелица теплоходной компании «Русич» Татьяна Нешатаева считает, что стоянка между Чайковским и Пермью поможет разнообразить экскурсионную программу. У тур­оператора есть идеи по организации поездок. Так, интерес у туристов есть к поездке в Беляевку — в мараловое хозяйство. Или можно подвозить желающих на сплавы в районе деревни Мошево. Если бы была причальная стенка в Оханске — можно было бы возить туристов в Кунгурскую ледяную пещеру, говорит эксперт. Стоянка на Каме у Осы дает возможность везти экскурсантов в Кудымкар.

По словам одного из туроператоров, краевые власти планируют организовать стоянку в Осе. В начале года у Росимущества причал за 300 тыс. руб. выкупил предприниматель Сергей Тулупов. Анна Гуляева из «Кубани» сообщила, что турфирма уже обсуждает варианты сотрудничества с новым собственником. Впрочем, из-за неглубокого дна к Осе могут подходить только двухпалубные суда, с трехпалубных приходится доставлять пассажиров на пароме, что очень неудобно, посетовала госпожа Гуляева.

Между тем в краевом минтрансе сообщили, что в планах строительство причала в Осе пока не значится. Причал в Оханске принадлежит пароходчику Михаилу Антонову и также не приспособлен к приему круизных лайнеров, говорит Татьяна Нешатаева.

Туроператоры указывают и на определенные неудобства, связанные с реконструкцией причальных стенок в Перми. Так, при досмотре на причале в Перми не работает интроскоп, и пассажиры вынуждены в ручном режиме предъявлять охране содержимое чемоданов. «У нас 250 пассажиров одновременно садятся. А представляете, если на четырехпалубники будет приходить 400 человек? Это долго и неудобно»,— отметила Анна Гуляева. По информации „Ъ — Территория комфорта“, причина неработающих интроскопов связана с тем, что эксплуатирующая их организация находится в процессе получения лицензии.

Еще одно неудобство, рассказывает госпожа Гуляева, было связано с тем, что после реконструкции площади Трех столетий исчезли места для парковки экскурсионных автобусов. Леонид Маркин говорит, что сейчас там предусмотрена возможность для парковки сразу четырех автобусов. Гендиректор Пермской пригородной компании Сергей Канцур отмечает, что эти стоянки постоянно заняты автолюбителями, которые идут на нарушения ПДД. Службы эвакуации авто должны быть в этом районе регулярно, считает он.

Берегов не видно

По оценке городских властей, навигация 2022 года имела 100%-ную загруженность по всем направлениям. По сравнению с прошлым годом рост круизного турпотока в этом году составил примерно 40%. За время навигации услугами пермских тур­операторов воспользовались около 28 тыс. туристов. Туристы смогли посетить традиционные направления: Астрахань, Казань, Ростов-на-Дону, Москву, Санкт-Петербург, Тверь, а также Ржев, Карелию, Петрозаводск, острова Кижи, Валаам и Соловки.

Анна Гуляева пояснила, что ее компания увеличила число рейсов с заходом в порты Прикамья до 15 единиц за навигацию. «Раньше делали по 10–11 рейсов. Начинали работать в июне, а сейчас стартуем в мае и до конца сентября работаем»,— отметила туроператор.

В 2022 году на рынок речных круизов Прикамья вышел крупный федеральный игрок — компания «ВодоходЪ», которая сделала базовым для региона трехпалубный теплоход «Виссарион Белинский». Также впервые в Прикамье этим летом начал курсировать самый современный российский речной лайнер — «Мустай Карим». Регулярно прибывают в Пермь круизные суда «Инфофлота» и «Мостурфлота».

Впрочем, не все турфирмы Прикамья планируют расширяться. Татьяна Нешатаева из «Русича» пояснила, что компания сократила число рейсов за навигацию до трех и планирует еще сокращать. Ее суда в основном работают в других регионах РФ. Она рассказала, что этим летом ее теплоходу не дали возможности пришвартоваться в Березниках. «Но несмотря на это, мы платим налоги в Пермском крае»,— говорит тур­оператор.

Вячеслав Суханов