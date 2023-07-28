Какие наши коды

При обновлении улиц и благоустройстве городских территорий администрация Перми внедряет принципы дизайн-кодирования. Новый подход представляет собой четкие правила для формирования общественных пространств. Новые принципы уже внедрены на центральных улицах города. Эксперты позитивно оценивают преображение улиц, однако считают, что необходимо доработать правила благоустройства с учетом мнения бизнеса, чтобы город был не только красивым, но и комфортным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Для улиц Перми разработаны новые правила благоустройства Фото: Константин Долгановский Улица Сибирская уже отремонтирована в соответствии с разработанным дизайн-кодом Фото: Константин Долгановский Следующая фотография 1 / 2 Для улиц Перми разработаны новые правила благоустройства Фото: Константин Долгановский Улица Сибирская уже отремонтирована в соответствии с разработанным дизайн-кодом Фото: Константин Долгановский

Пермские власти активно внедряют дизайн-код улиц — этот подход представляет собой «незаметные правила», по которым благоустраиваются общественные пространства. В соответствии с принципами дизайн-кода мэрия приводила к юбилею Перми в порядок главные улицы — Ленина, Сибирскую и Комсомольский проспект. В паблике уже звучат первые отзывы о благоустройстве краевой столицы — эксперты и неравнодушные жители оценивают изменения городской среды.

Как сообщили в МБУ «Институт территориального планирования», которое является разработчиком дизайн-кода города, о необходимости создания подобного документа говорилось еще в мастер-плане Перми, потребность в его разработке обозначили в 2020 году. Директор «Института территориального планирования» (ИТП) Елена Ермолина говорит, что дизайн-код позволяет придать городу уникальный облик, подчеркивающий его историческую и культурную индивидуальность.

Дизайн-код содержит обязательные и рекомендательные требования к таким общественным пространствам, как парки, скверы, улицы, а также к элементам и объектам благоустройства — от летних кафе и детских площадок до рекламных конструкций и мемориальных досок на фасадах зданий. Сформированы рекомендации по обустройству нестационарных торговых объектов, площадок накопления отходов, торговых автоматов, ограждений, вывесок и указателей, автостоянок и прочего. Среди таких «незаметных правил», например, наличие скамеек на спортплощадках, детские площадки, подходящие для разновозрастных детей, цветовые характеристики для улиц города и многое другое. В проектировании общественных пространств предлагается использовать экологичный подход, отдельное внимание направлено на качественное озеленение и комфортную безбарьерную среду. Требования дизайн-кода во время совместной работы института с администрацией Перми уже введены в городские Правила благоустройства.

«Дизайн-код — это „живой“ документ. Его можно сравнить с кулинарной книгой, которая может дополняться новыми „рецептами“ и „ингредиентами“»,— рассуждает руководитель ИТП Елена Ермолина.

В последние несколько лет дизайн-код разрабатывается для разных городов России. Как пишет РБК, еще в 2014 году Студия Артемия Лебедева создала первый дизайн-код для московских улиц по заказу Мос­комархитектуры совместно с Глав­АПУ. Дизайн-код включал концепцию размещения рекламно-информационных конструкций для 11 улиц исторического центра столицы, среди них Воздвиженка, Камергерский переулок, Тверская и другие. Дизайн-коды созданы для исторического центра Оренбурга, для Курска, Ижевска, Воронежа, Белгорода, поселений Арктики, городов Ленинградской области и других территорий.

Прорыв в благоустройстве

В соответствии с дизайн-кодом в Перми благоустроили бульварную и проезжую части Комсомольского проспекта. В процессе работ удалось избавиться от паутины проводов, пересекающих проспект. Кроме того, на протяжении всего Комсомольского проспекта переложили сети и изменили систему водоотведения. «Это огромная работа. Вспомните, как на пересечении Комсомольского проспекта и Советской стояла вода. Сейчас об этом все забыли, потому что эта проблема решена. Был совершен настоящий прорыв в обустройстве улиц»,— поясняла Елена Ермолина.

При ремонте ул. Ленина, помимо единого профиля дороги, восстановили зеленые насаждения, привели в порядок габаритные размеры парковок. Вдоль улично-дорожной сети высадили молодые деревья-крупномеры, увеличили площади газонов на разных участках магистрали, установили «умные» остановочные пункты.

Обновление ул. Сибирской также ведется в соответствии с дизайн-кодом. Там тоже увеличили газоны, а профили улиц заложили согласно требованиям к обустройству и озеленению. При оформлении люков на этой улице использовали изображения роз в стиле модерн. По словам директора ИТП, такой дизайнерский прием связан с историей места, наличием объектов культурного наследия, театра, профильных учебных заведений и прочего.

Гендиректор УК «Труменс групп» (управляет ТЦ «Галерея») Елена Денисова обратила внимание, что к юбилею Пермь заметно преобразилась в лучшую сторону. «Таким красивым город мы еще никогда не видели. Качественно сделан ремонт ул. Сибирской — к примеру, клумбы с цветами и растениями получились замечательные. В этом году хорошо проведена работа по озеленению городских пространств — красиво оформлены цветники. Также я позитивно оцениваю недавние преобразования скверов, парков и других территорий общего пользования»,— высказалась госпожа Денисова. По словам гендиректора УК «Труменс групп», по показателям безбарьерной среды город стал более удобным — людям с маленькими детьми и колясками теперь можно с удобством зайти, к примеру, на набережную, а также комфортно передвигаться по другим улицам.

Исполнительный директор Ассоциации «Пермские строители» Борис Николаев подчеркнул, что дизайн-код как инструмент регулирования, безусловно, необходим и является элементом эргономики городского пространства. Эксперт позитивно оценил новые принципы благоустройства: «Лучшая оценка дизайн-кода — это его практическая реализация. Думаю, мало кто будет спорить, что улица Сибирская, трансформированная на основе принципов дизайн-кода, обретает совершенно иной вид».

Говоря о возможности применения нового подхода при возведении жилья, господин Николаев заметил, что застройщики сейчас сталкиваются с нововведениями, носящими характер регламентов. «Я имею в виду необходимость согласования архитектурно-градостроительного облика зданий, закрепленную в Градкодексе РФ. Застройщики Перми работают в жестких регламентах — проект обновленных Правил землепользования и застройки определит в том числе и ограничения по архитектурно-градостроительному облику домов. Применение дизайн-кода носит рекомендательный характер, поэтому девелоперы при возведении жилья будут прислушиваться к рекомендациям по обустройству общественных пространств и стараться идти в общем тренде»,— высказался исполнительный директор Ассоциации «Пермские строители».

Застройщики уже планируют внедрять принципы дизайн-кодирования в своих проектах. Применить эти принципы при освоении бывшего участка под IV очередь ЖК «Арсенал» готовится группа «Мегаполис». Как ранее сообщали в компании, дизайн-код для проектирования жилья в квартале №272, ограниченном улицами Чернышевского, Вильгельма де Геннина, Модераха, Татищева и Героев Хасана, будет предусматривать определенные требования дизайна фасадов, учитывающие современные тренды архитектуры.

Металл вместо «паутины» проводов

Не все внедренные нововведения эксперты оценивают позитивно. Председатель правления Пермского регионального отделения Союза архитекторов России Виктор Воженников отметил, что «паутину проводов» на Комсомольском проспекте заменили металлические арки, на которых размещены знаки дорожного движения. Эти арки, по мнению архитектора, искажают вид Комсомольского проспекта, являющегося объектом культурного наследия – «достопримечательным местом». «Металлические столбы с фермами портят визуальное восприятие Комсомольского проспекта в целом, а также Кафедрального собора и здания ГУ МВД по Пермскому краю, расположенного на Комсомольской площади. Кроме того, установка этих объектов противоречит положениям генерального плана Перми. На мои вопросы об указанных металлических строениях я получал ответы властей, что они установлены по требованию Госавтоинспекции. Считаю, что можно было бы решить эти вопросы, например, сократив на Комсомольском проспекте число столбов либо размещая знаки на растяжках или консолях»,— рассуждает господин Воженников.

Эксперты также обратили внимание на сокращение паркинга в пользу пешеходных зон при обновлении улиц Ленина, Сибирской и Комсомольского проспекта. По словам Виктора Воженникова, дефицит парковочных мест испытывает территория вокруг школы №9 (Комсомольский проспект, 45), в том числе на близлежащих дорогах. Из-за сокращения парковок стало сложно подъехать к магазинам на Комсомольском проспекте. «Не сумев подъехать к бутику, покупатели вряд ли будут парковаться на торцевых дорогах, чтобы попасть в магазин на главной улице. Люди просто не пойдут в эти магазины. Тротуаров на центральных улицах пешеходам всегда хватало, и сокращение числа парковок оказалось экономически вредным решением для бизнеса, работающего на центральных улицах»,— считает собеседник.

Елена Денисова подчеркнула, что сокращение числа парковок призвано также стимулировать жителей пользоваться общественным транспортом. Однако для популяризации автобусов и трамваев их надо сделать более удобными. В частности, общественный транспорт должен стать более приспособленным для пожилых и людей с маленькими детьми. Кроме того, на центральных улицах города надо обустроить дополнительные остановки, а для автомобилистов — перехватывающие либо подземные парковки.

Отказ от парковок на центральных улицах Перми приведет к смене арендаторов в этих локациях. Магазины, ориентированные на людей, приезжающих на автомобилях, будут вынуждены съехать из этих помещений. Их места займут магазины, которые посещают пешеходы. Так произошло в Москве, когда на ул. Тверской убрали парковки, рассказала Елена Денисова. «Однако есть риск, что пешеходы не дойдут до этих магазинов. Ведь от расширения улиц или сокращения паркинга пешеходный трафик на конкретных территориях не увеличится»,— делится мыслями госпожа Денисова.

Гендиректор УК «Труменс-групп» подытоживает, что в плане благоустройства Перми еще есть к чему стремиться. В публичной сфере пока недостаточно сообщается о внедрении дизайн-кода, считает Елена Денисова. Если бы бизнес больше знал о новых подходах, то мог бы вносить властям города свои пожелания по корректировке этих принципов или применять дизайн-код при реконструкции или строительстве коммерческих зданий.

Евгения Ахмедова