В деле о ЛГБТ-пропаганде не нашли подписи

Российскому блогеру Геле Гогишвили, который в соцсетях рассказывал о своих отношениях с гражданином Китая и бывшим казанским студентом Сюй Хаояном, отменили штраф в 100 тыс. руб. за пропаганду ЛГБТ. Вахитовский райсуд обнаружил, что протокол, составленный на блогера, не был подписан полицейскими. Производство по делу прекращено. Ранее райсуд принял решение о выдворении из страны господина Сюя. Гела Гогишвили вместе с ним уехал из страны и возвращаться в Россию не планирует. Он заявляет, что на него завели уголовное дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Антонов, Коммерсантъ Фото: Кирилл Антонов, Коммерсантъ

Вчера Вахитовский райсуд Казани отменил постановление о наказании блогера Гелы Гогишвили, который обвинялся по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП (распространение в интернете среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях). Ранее мировой суд назначил ему штраф в размере 100 тыс. руб. — это минимальная санкция, предусмотренная данной частью.

В пресс-службе райсуда „Ъ“ пояснили, что производство по делу господина Гогишвили прекращено полностью. «В протоколе об административном правонарушении не было подписи лица, его составившего, и нет извещения лица о составлении этого протокола»,— сказали в суде.

Напомним, Гела Гогишвили (гражданин РФ, работает фармацевтом) и китаец Сюй Хаоян ведут несколько блогов в различных социальных сетях (в том числе в TikTok, YouTube, Telegram), где в основном рассказывают о своих отношениях. В YouTube на молодых людей подписано более 100 тыс. пользователей.

В феврале этого года в полицию поступила жалоба жителя Новосибирской области Владимира Кушнерика. Он заявил, что молодые люди выкладывают в интернете «гомоэротичные материалы». 5 апреля Сюй Хаояна, который на тот момент был студентом Казанского федерального университета, и Гелу Гогишвили доставили в отдел полиции «Япеева» в Казани. На блогеров составили административные протоколы, согласно которым молодые люди выложили в YouTube 19 роликов «с изображением нетрадиционных сексуальных отношений», где мужчины «целуются друг с другом, обнимаются, трогают друг друга». Полиция установила, что среди подписчиков якобы насчитывается 1,8 тыс. несовершеннолетних.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, пропаганду педофилии, а также распространение информации, способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол. Закон предусматривает крупные штрафы, а также административные аресты или приостановку деятельности компании на срок до 90 суток. Ранее запрет ЛГБТ-пропаганды действовал только среди детей, но сейчас закон распространяется на лиц любого возраста. За пропаганду среди несовершеннолетних была введена отдельная ст. 6.21.2 КоАП, по которой наказания стали жестче.

6 апреля Вахитовский райсуд Казани признал Сюй Хаояна виновным по ч. 4 ст. 6.21.2 КоАП. Господину Сюю назначили семь суток административного ареста с последующим выдворением из РФ. Защита заявила об отсутствии доказательств вины Сюй Хаояна и о множестве процессуальных нарушений, просила прекратить административное дело. Однако суд отклонил это требование. В результате решение о выдворении вступило в законную силу.

14 апреля мировой суд Вахитовского судебного района Казани не стал рассматривать дело в отношении господина Гогишвили. «Все публикации, вменяемые мне, содержат пометку „18+“... Мне совершенно непонятно из материалов дела, каким образом установлено наличие несовершеннолетних лиц»,— объяснял тогда молодой человек.

24 апреля Сюй Хаоян и Гела Гогишвили покинули Россию. Господин Сюй направлялся из Татарстана в Китай через Москву, однако «по дороге спасся в другой стране» — в Турции. Сейчас молодые люди, согласно их соцсетям, находятся в Грузии.

По данным правозащитной организации «Дело ЛГБТ+», на блогеров также завели уголовное дело, однако «его судьба неизвестна». Сам Гела Гогишвили в Telegram-канале заявил, что на него «заведены уголовные дела о распространении порнографии, дискредитации армии и экстремизме», в связи с чем он не намерен возвращаться в Россию.

«При составлении административного материала были допущены неустранимые процедурные нарушения, которые не позволяют суду рассмотреть в установленном порядке материал в отношении привлекаемого лица»,— говорит партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. По его словам, «это прямое нарушение со стороны должностного лица, оформлявшего материал». Кроме того, по его словам, было нарушено право на защиту привлекаемого лица, поскольку его не оповестили в установленном порядке. «Отсутствие подписи равно отсутствию документа, которым определяется фиксация факта совершения правонарушения и его событие»,— пояснил юрист.

Кирилл Антонов