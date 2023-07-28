Колеса берут взаймы

В Татарстане быстрее, чем в других регионах РФ, восстановились покупки автомобилей в кредит. За первое полугодие 2023 года сумма автокредитов в регионе достигла 22,9 млрд руб. Это почти вдвое больше, чем за шесть месяцев прошлого года, и соответствует объему продаж первой половины 2021 года. По мнению экспертов, такая динамика связана с увеличением продаж автомобилей из «дружественных стран», а также хорошими предложениями банков в регионе. Кроме того, они полагают, что потребители сейчас «спешат купить автомобили», ожидая, что они могут вырасти в цене из-за волатильности рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Татарстане в первом полугодии 2023 года жителям выдали автокредиты на общую сумму 22,9 млрд руб. Это на 91,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда было выдано на сумму 12 млрд руб.). Об этом вчера сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), которое анализирует данные 4 тыс. кредиторов в РФ.

Республика показала самую серьезную динамику роста объемов выданных автокредитов среди 30 регионов-лидеров в данном виде розничного кредитования. После Татарстана следует Вологодская область, где объем автокредитов вырос на 90%. Затем идут Башкирия (+89,5%), Челябинская область (+84,6%) и Пермский край (+81,4%). При этом в Москве рост данного показателя составил лишь 19,5%, а в Санкт-Петербурге 44,3%.

В целом же по России выдано автокредитов на сумму 499,8 млрд. руб., или на 61,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Объем выданных автокредитов в первой половине 2023 года существенно увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во многом это связано с эффектом низкой базы из-за падения выдачи в марте-апреле прошлого года, после чего ситуация в этом сегменте розничного кредитования стабилизировалась»,— говорит директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков. По его словам, рост объемов связан также с возобновлением госпрограммы льготного автокредитования, а также с увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран.

В результате Татарстан оказался на четвертом месте по объему кредитов на покупку автомобилей после Москвы (44,9 млрд руб.), Московской области (35,4 млрд руб.) и Санкт-Петербурга (30,6 млрд руб.). При этом ранее Татарстан опережал также Краснодарский край. Объем выданных кредитов в Татарстане оказался даже выше, чем за первое полугодие 2021 года, когда автокредиты выдали на сумму 21,2 млрд руб. При этом большинство российских регионов пока не достигли уровня позапрошлого года в этом сегменте.

Как сообщал „Ъ“, в целом в 2022 году объем автокредитов в Татарстане составил 22,6 млрд руб., что на 32% меньше, чем годом ранее. Средняя стоимость автомобиля в кредит увеличилась на 7% — с 960 тыс. руб. до 1,02 млн руб. Сейчас она составляет уже 1,3 млн руб. Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры», гендиректор группы компаний «Транстехсервис» Вячеслав Зубарев указывал, что в прошлом году были проблемы с поставками автомобилей из-за рубежа, при этом многие российские заводы также остановили свою деятельность.

«Рынок продаж автомобилей в Татарстане восстанавливается, как и в других регионах. При этом в Татарстане есть хорошие предложения по кредитованию. То, что люди покупают автомобили в кредит, это нормальное явление. Мы видим, что сейчас происходит с курсом рубля, есть ожидание инфляции у людей, что машина подорожает. Они спешат купить»,— пояснил вчера „Ъ“ господин Зубарев. По его словам, в кредит в основном берут автомобили, которые продаются через официальные дилерские сети.

«Потребители изменили ожидания и стали готовы использовать заемные средства, у них стала яснее ситуация с доходами»,— соглашается ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. Кроме того, он полагает, что «сказались меры поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне»: «Это повлияло на спрос на автомобили и привело к увеличению выдачи кредитов на их покупку». По словам эксперта, возможно, что «многие иностранные автопроизводители, пришедшие на отечественный рынок, в числе первых регионов пришли в республику». «Это повлияло на спрос, вызвало интерес потребителей и подтолкнуло их совершить покупку, повлияло на объём выдачи кредитов. Также не исключено, что финансовые учреждения республики смогли предложить гражданам привлекательные условия по автокредитам»,— отмечает он.

Господин Баранов полагает, что «дальнейший рост рынка автокредитования в республике не исключен, если экономическая ситуация продолжит стабилизироваться, доходы потребителей будут расти». «Полное восстановление рынка автокредитования в регионе может произойти уже в 2024 году, когда для потребителей станут ясны их экономические перспективы, а ситуация на авторынке нормализуется»,— заключает он.

«Был определенный отложенный спрос на автомобили, который, как мы видим, реализуется. На самом авторынке банки активизировались, и есть предложения автомобилей на любой кошелек — есть хороший платежеспособный спрос, он встретился с восстанавливающимся предложением»,— добавляет первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Кирилл Антонов