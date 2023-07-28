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Коммерсантъ FM
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Контроль продукции становится системным

Власти последовательно наращивают возможности использования маркировки для контроля над рынками и для подтверждения безопасности продукции. Маркировка позволяет реализовать риск-ориентированный подход к проверкам, способствуя обелению рынка даже в условиях моратория на них. Ранее Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промпродукции одобрила типовые индикаторы риска нарушения обязательных требований по контролю розничной продажи алкогольной и табачной продукции. На этой неделе Госдума в третьем чтении приняла закон, который закрепил контроль за соблюдением требований к маркировке продукции за Роспотребнадзором. В ЦРПТ поясняют, что изменения позволяют «разморозить» применение уже существующих норм уголовного и административного кодекса, в частности ст. 15.12.1 КоАП РФ, которая предполагает ответственность за непредставление сведений (нарушение порядка или сроков их передачи) или представление неполных и недостоверных сведений ЦРПТ в виде штрафов от 50 тыс. до 100 тыс. руб. До этого статья практически не применялась по причине отсутствия уполномоченного контролирующего органа.

Диана Галиева

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