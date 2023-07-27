Несовершеннолетних преступников в Татарстане будут обучать боевому тхэквондо

Учащихся Раифского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа (Татарстан), в котором по решению суда содержатся несовершеннолетние преступники, будут обучать боевому тхэквондо. Об этом в четверг на пресс-конференции в госагентстве «Татар-информ» сообщил президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов.

Преподавание начнется уже с 1 сентября текущего года. «Мы организуем площадку, привезем ковры, поможем оборудованием»,— сказал он. Союз тхэквондо также предоставит училищу тренера, который будет включен в штат учреждения.

По словам господина Терехова, обучение будет вестись с группой воспитанников училища. Однако участвовавшая в пресс-конференции бывший депутат Госдумы от Татарстана Ольга Павлова не исключила, что боевое искусство будут преподавать всему контингенту спецучилища.

Господин Терехов отметил, что тхэквондо будет «особенно полезно» тем, кто дальше планирует связать свою деятельность с вооруженными силами. А госпожа Павлова добавила, что «очень большое количество» бывших воспитанников раифского спецучилища являются участниками специальной военной операции РФ на Украине.

Тхэквондо — корейское боевое искусство, предполагающее активную работу ногами.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"