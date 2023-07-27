Власть предлагает платный выход

Правительство Ульяновской области намерено взыскать с ушедших иностранных инвесторов недополученные бюджетом суммы в связи с предоставлением им региональных льгот по налогам. В правительстве региона считают, что юридические основания для этого есть, кроме того, соответствующие положения предполагается прописать в региональном законе. Чиновники отмечают, что у региона уже имеется успешный судебный опыт истребования возмещения недополученных доходов бюджета за счет предоставления льгот по специнвестконтракту (СПИК). Юристы полагают, что определенные шансы на возмещение недополученных доходов от ушедших инвесторов есть, но изменение законодательства «задним числом» в судебной тяжбе может усложнить процесс и понизить шансы на возмещение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство региона ищет варианты, как взыскать с ушедших инвесторов нанесенный ущерб

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Правительство региона ищет варианты, как взыскать с ушедших инвесторов нанесенный ущерб

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

В минувшую среду на заседании регионального заксобрания, отвечая на вопросы депутатов о судьбе предприятий, оставленных после ухода из региона и России иностранных инвесторов, и.о. регионального министра экономического развития и промышленности Алексей Царев заявил, что правительство региона намерено приступить к взысканию с ушедших компаний сумм недополученных доходов регионального бюджета, образовавшихся за счет предоставления региональных налоговых льгот.

«Мы уже приняли решение о лишении статуса СПИК по одной известной компании и через суд вышли на требование возврата средств за льготы. Соответственно, двигаемся дальше, теперь — по тем компаниям, которые получили статус особо значимого инвестиционного проекта»,— сказал господин Царев. Как он доложил депутатам, последние изменения (от ноября 2022 года) регионального закона об инвестиционной деятельности (№ 019-ЗО от 15 марта 2005 года) уже дают облправительству право лишать статуса особо значимого инвестпроекта в случае прекращения его реализации или нарушения обязательств инвестора.

Всего на сегодня в регионе можно насчитать шесть компаний иностранных инвесторов, которые после февраля 2022 года заявили о своем уходе из России или о приостановке своей деятельности. Это производитель шин ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ» (Япония), «ДМГ Мори» (немецко-японский производитель станков), завод лакокрасочных покрытий «Хемпель» (Дания), производитель головок и блоков цилиндров автомобильных двигателей ООО «Немак РУС» (Мексика), завод строительных смесей немецкой «Хенкель Баутехник», производитель лопастей для ветрогенераторов ООО «Вестас мэньюфэкчуринг РУС». Некоторые, например, «ДМГ Мори» (хотя вопрос с имуществом компании до сих пор не решен), ушли полностью. Другие остановлены, но продолжают выплачивать работникам зарплату («Бриджстоун — 100%, «Немак» — 2/3 заработной платы), третьи («Хемпель» и «Хенкель») продали свой бизнес в регионе.

Опыт взыскания с ушедшего инвестора средств за предоставленные льготы, о котором говорил Алексей Царев, получен в судебной тяжбе с «Вестас мэньюфэкчуринг РУС». В апреле 2022 года компания заявила о намерении уйти из России, а затем известила о расторжении СПИК.Правительство Ульяновской области 28 ноября 2022 года подало иск к «Вестас мэньюфэкчуринг РУС» в Арбитражный суд Москвы на сумму 392,942 млн руб. (недополученные доходы бюджета в связи со льготами, предоставленными инвестору по СПИК). Следом, 9 декабря, аналогичный иск на 69,343 млн руб. подал Минпромторг РФ.Оба дела были объединены. У истцов были все основания требовать возмещения недополученных доходов бюджета, поскольку в законе «О промышленной политике» оговаривается, что при расторжении СПИК в связи с его невыполнением инвестор обязан возместить ущерб, причиненный бюджетам. В ходе судебного заседания ответчик признал требования истцов, и 16 июня 2023 года Арбитражный суд своим решением удовлетворил иски в полном объеме. В конце июня «Вестас» перечислила в казну региона всю причитающуюся сумму.

Впрочем, в региональном законе об инвестиционной деятельности нет оговорки о возмещении ущерба, подобной ситуации со СПИК в федеральном законе «О промышленной политике», и доказать обязанность инвестора вернуть допдоходы, полученные за счет льгот, будет сложнее.

Директор департамента инвестиционной политики регионального минэкономразвития Дмитрий Сиренко пояснил «Ъ», что «пока только прорабатываются юридические вопросы возможности возмещения ущерба». По его словам, вполне возможно, будут вноситься дополнительные изменения в региональный закон о возмещении ущерба в случае лишения статуса особо значимого инвестпроекта в ситуации прекращения его реализации и нарушения обязательств инвестора. «Но пока нам необходимо оценить, насколько такая мера может повлиять на деловой климат в регионе, потому что концептуально это ухудшение инвестиционных показателей региона, что может привести к снижению доверия к региону со стороны инвесторов»,— добавил господин Сиренко.

Сообщить, каким может быть в целом объем требований о возмещении к ушедшим инвесторам и к кому конкретно они могут быть предъявлены, в министерстве экономического развития и промышленности отказались, отметив, что «сейчас об этом говорить невозможно, тем более что у каждого инвестора своя ­ситуация».

Впрочем, глава государственно-правового управления администрации губернатора Алексей Преображенский считает, что отсутствие в законе об инвестиционной деятельности положений о возмещении ущерба не является помехой для обращения в Арбитражный суд, «потому что инвестор подписывал соглашения, давая определенные обязательства». «Конечно, с каждым случаем надо будет разбираться отдельно, изучать судебную практику и опыт других регионов. Как только будут материалы накоплены, мы подключимся и будем активно защищать интересы Ульяновской области. Все возможности для этого есть»,— добавил господин Преображенский.

Глава юрагентства «Кучембаев и партнеры» (Москва) Алмаз Кучембаев считает, что определенные шансы на выигрыш в суде у региона есть, потому что даже сейчас «по смыслу регионального закона» у инвестора есть обязательства исполнения своего проекта, за что он и получает льготы. «Но введение „задним числом“ нормы о возмещении для данной ситуации может только усложнить доказательный процесс и ослабить позиции региона»,— пояснил юрист.

Сергей Титов, Ульяновск