Парковок хватит не всем

Жители Самары на общественных слушаниях поддержали предложение о сокращении парковок в новостройках с одного места на квартиру на одно машиноместо на 100 кв.м общей площади квартир. За эти поправки проголосовали 527 человек, «против» — 346. Эксперты считают, что поправки в первую очередь отвечают интересам застройщиков, которые смогут использовать дополнительные квадратные метры под коммерческие и жилые помещения. По их мнению, это приведет к росту загруженности прилегающих к таким домам дорог и дворов соседних зданий, а также к росту стоимости парковочных мест для новоселов. Другие эксперты считают, что уменьшение количества парковочных мест положительно скажется на стоимости жилья и поможет увеличить количество застроек.

В Самаре жители на публичных обсуждениях поддержали поправки в правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Документом предлагалось заменить раздел «количество парковок» с одного места на квартиру на одно машиноместо на 100 кв.м общей площади квартир. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовано на сайте городской администрации.

Инициатором изменений выступила Самарская региональная организация Союза архитекторов России. Всего на слушаниях высказали свое мнение 873 человека. Из них 527 выступили «за» поправки, 346 — «против». Общественные обсуждения проходили с 6 по 27 июля.

«Предложения участников не содержат обоснований, каких-либо расчетов или самих предложений, а содержат лишь указание „за” или „против”»,— говорится в заключении. Как пояснили в «Ъ-Волга» в мэрии, проект поправок далее должна рассмотреть комиссия по ПЗЗ при главе города.

Жители, которые высказали положительное мнение, ссылались на то, что данное решение поддержит строительную отрасль и уменьшит конечную стоимость квартир: «Увеличение количества парковочных мест однозначно влечет увеличение себестоимости жилья, что негативно отражается на его конечной стоимости. Жилье делается менее доступным, падает спрос. Страдает строительная отрасль». При этом среди тех, кто поддержал проект поправок, много представителей строительных компаний.

Участники слушаний, которые выступили против изменений в ПЗЗ, отмечали, что сегодня уже есть проблема нехватки парковок и что сокращение норм парковочных мест выгодно только застройщикам: «Администрация должна находить баланс в социально значимых вопросах, а не действовать исходя из интересов только застройщиков… Постоянно размещаются проекты по снижению норматива парковочных мест, и во всех случаях жители выступают против. Это видно по электронному голосованию, после чего идут вбросы от застройщиков коллективных заявлений за подобного рода проекты». Кроме того, противники поправок указали на то, что в городе средняя площадь квартир в основном меньше 100 кв.м.

Оценщик, судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев также считает, что указанные изменения в первую очередь отвечают интересам застройщиков, которые смогут использовать дополнительные квадратные метры под коммерческие и жилые помещения: «Кроме того, при согласовании плана застройки будут в меньшей мере зависеть от необходимости обеспечения всех жителей возводимых ими новостроек парковочными местами. К чему это приведет, также вполне очевидно: к росту загруженности прилегающих к таким домам дорог и дворов соседних зданий и росту стоимости парковочных мест для новоселов».

Основатель национального центра перепланировок и реконструкций Светлана Гоненко считает, что данная мера сможет поддержать застройщиков, поскольку во многих регионах регламенты требуют высокий коэффициент парковочных мест.

«Количество парковок, если коэффициент высокий,— это фактор, который ограничивает строительство многоквартирных домов. Коэффициент парковок — одно машиноместо на одну квартиру — высокий, потому что не в каждой квартире проживает автомобилист. Данное требование делает строительство в городе невыгодным для застройщиков. Иногда даже участков не хватает для парковочных мест, а подземные парковки увеличивают стоимость строительства и стоимость квадратного места для собственника»,— говорит Светлана Гоненко. По ее мнению, уменьшение количества парковочных мест положительно скажется на стоимости жилья и поможет увеличить количество застроек.

Ани Айвазян