В Чувашии берут под госконтроль муниципальные пассажирские перевозки

В Чувашии создали государственного перевозчика — ГУП «Чувашское транспортное управление» и переводят на регулируемые тарифы все муниципальные маршруты в Новочебоксарске, втором по величине городе республики после Чебоксар.

Такое решение приняло правительство Чувашии, сообщили «Ъ-Казань» в его пресс-службе. Минтранс Чувашии станет уполномоченным исполнительным органом республики по организации регулярных пассажирских перевозок в Новочебоксарске и Чебоксарах.

Госперевозчик планирует внедрить в Новочебоксарске месячные проездные билеты и пересадочные абонементы, позволяющие бесплатно пересаживаться с одного маршрута в течение часа после оплаты первой поездки.

Предполагается, что с нового года в Новочебоксарске будет изменена муниципальная маршрутная сеть. Ее составят шесть маршрутов наземного электротранспорта, на которых будут работать 34 троллейбуса, и четыре маршрута автотранспорта, обслуживаемого 27 автобусами.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"