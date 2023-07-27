В Салехарде в сентябре появится новый торговый центр

В Салехарде на ул. Матросова продолжается строительство трехэтажного торгового центра. Работы планируется завершить к концу сентября 2023 года, сообщили в пресс-службе государственного строительного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госстройнадзор ЯНАО Фото: Госстройнадзор ЯНАО

По данным Госстройнадзора, в здании уже установлены витражные конструкции, окна и дверные блоки. Сейчас завершается монтаж инженерных систем и чистовая отделка помещений. Инспекторы ведомства во время проверки дали положительную оценку качества применяемых материалов и смонтированного оборудования.

На первом этаже коммерческого здания находятся торговые площади, на третьем расположится фитнес-центр, а на втором этаже предусмотрены помещения свободного назначения.

В феврале предприниматель из ЯНАО открыл в Надыме новый торговый центр «Глобус». Там планируется открыть семейное кафе и мини-пекарни, сообщил в своем Telegram-канале мэр Дмитрий Жаромских.

Полина Хабарова

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