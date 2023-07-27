Продажа на пике

Клуб «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии официально объявил переходе игрока «Зенита» Малкома за €60 млн. Это самая крупная продажа в истории петербургского клуба и в списке продаж игроков Российской премьер-лиги. Даже странно, что она случилась в эпоху изоляции. Тут «Зениту» повезло с щедрым предложением. Главное, что сделал Малком для сине-бело-голубых,— помог им завоевать титулы. На статус главной звезды «Зенита» в истории, несмотря на рекордный трансфер и факт получения российского гражданства, он не тянет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Малком бы приобретен «Зенитом» у «Барселоны» летом 2019 года за €40 млн. Казалось, этот игрок станет главной звездой клуба — как Халк. Несмотря на то, что бразилец в составе каталонской команды не так часто выходил на поле. Можно найти объяснение: конкурировать ему приходилось с самим Лионелем Месси.

Однако статусность перехода не подвергалась сомнению — не так часто в РПЛ приезжали игроки из «Барселоны». Правда, в первый сезон бразилец откровенно разочаровал: получил травму и провел за «Зенит» всего 15 матчей. Забил в них четыре гола — явно не то, на что рассчитывали руководители петербургского клуба, покупая легионера. Главное, что игрок не смог помочь команде в Лиге чемпионов, а приобретали его именно под этот турнир.

Второй сезон тоже получился для Малки, как называли Малкома в «Зените», не слишком успешным. Виной всему стала травма, полученная в конце лета. На этот раз бразилец успел провести несколько матчей за команду в Лиге чемпионов осенью, но зримых дивидендов ей это не принесло: снова четвертое место в группе. К тому же Малком только познавал премудрости игры «Зенита». Свою статистику он улучшил, проведя за команду 25 матчей. Забил в них всего три гола. На другой чаше весов скопились совсем уж грустные цифры: 34 пропущенных матча из-за травм за два сезона.

Казалось, Малком — «хрустальный» футболист, получающий одну травму за другой, а его покупка — одна из крупных неудач «Зенита» на трансферном рынке. Но в третьем сезоне у бразильца пошло на лад. Он не стал так уже много забивать — восемь мячей во всех турнирах, но возросло количество матчей, сыгранных за «Зенит»,— 35. И было заметно, что экс-игрок «Барселоны» все лучше интегрируется в футбол команды. Все чаще можно было видеть, как он берет мяч на фланге и прорывается с ним к воротам, обыгрывая по пути нескольких соперников — то, чем славится форвард. Очень помогло Малки то, что летом 2021 года состав «Зенита» пополнил его друг — Клаудиньо. Еще до этого оба бразильца здорово проявили себя, выступая за олимпийскую сборную страны. Она выиграла золото на Играх в Токио, проводившихся в 2021 году, а Малком в финальном матче против Испании забил победный гол (2:1).

Минувший сезон стал триумфальным для игрока в «Зените». Он провел за команду 33 матча во всех турнирах, забив в них 26 мячей. По итогам Российской премьер-лиги выиграл звание лучшего бомбардира, отличившись 23 раза в 27 играх. Несмотря на то, что в «Зените» легионер не всегда выходил на поле, он завоевал за четыре сезона пребывания в Петербурге четыре титула чемпиона России, столько же раз выиграл Суперкубок России, один раз завоевал Кубок России. И вернул себе статус звездного игрока — во всяком случае, в российском масштабе. Уже зимой велись разговоры о том, что лидера «Зенита» могут продать в ПСЖ, откуда начался исход игроков. Но клуб из Парижа предлагал вариант с арендой, что не устраивало сине-бело-голубых. То, что за Малкома можно выручить хорошие деньги, стало ясно уже тогда.

Зимой Малком и Клаудиньо получили российское гражданство указом президента РФ. Сейчас это модная вещь — так можно привлечь в Россию известных спортсменов. Было много догадок на тему, зачем это нужно бразильским игрокам. Одна из причин, как выяснилось: российский паспорт упрощает процедуру получения визы в Саудовскую Аравию. Сейчас в этой стране футбольный бум. Клубы скупают звезд, поигравших в Европе, предлагая им баснословные контракты. Министерство спорта Саудовской Аравии выделило им €19,7 млрд на трансферы до 2030 года в рамках программы по популяризации футбола. «Аль-Насру» и «Аль-Иттихаду» удалось заполучить в свои ряды таких игроков, как Криштиану Роналду и Карим Бензема. Оба зарабатывают порядка €200 млн в год. Французу Килиану Мбаппе «Аль-Хиляль» предложил зарплату в €700 млн за сезон — лишь бы приехал в Королевство. Лидер сборной Франции пока думает. А Малком согласился. Не в последнюю очередь потому, что цена, предложенная за бразильца, устроила петербургский клуб. В «Зените» Малком получал, по разным данным, от €6 млн до €8 млн в год, в «Аль-Хиляле» будет зарабатывать €18 млн.

Малком — самый дорогой в списке покупок клубов Саудовской Аравии: Роналду и Бензема пришли в команды Среднего Востока как свободные агенты. Для РПЛ продажа игрока за €60 млн — новый рекорд. Бразильца Халка «Зенит» продал в китайский «Шанхай» за 56 млн, аргентинца Леандро Паредеса — в ПСЖ за 40 млн. Учитывая, что Малкому 26 лет и он подписал с «Аль-Хилялем» контракт на четыре сезона, про него говорят: с большим футболом Малком закончил. И титулы, выигранные в России, скорее всего, останутся самыми значимыми в его карьере на клубном уровне.

Кирилл Легков