Благотворительный фонд «Антон тут рядом» закрыл инклюзивный центр в Петербурге

Благотворительный фонд «Антон тут рядом» объявил о закрытии инклюзивного детского центра, расположенного на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Информация об этом появилась на официальной странице фонда «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

В фонде рассказали, что центр стал первой площадкой, которая была закрыта, за 9 лет работы.

«Это не просто первое закрытие, но и закрытие одного и любимейших и ценнейших центров "Антон тут рядом". Есть целый ряд причин: это дорогой и сложный проект, на который все сложнее находить средства. Но есть еще более важная: проект детского центра перерастет в нечто новое и необходимое для Петербурга»,— рассказали сотрудники фонда.

Они пообещали сообщить подробности о новой программе в ближайшее время, а также поделились историей работы центра.

Центр проработал два года, в его занятиях участвовали 32 ребенка с аутизмом. В центре с детьми занимались профессионалы: логопеды, преподаватели английского языка, специалисты по сенсорной интеграции.

«Антон тут рядом» — благотворительный фонд, созданный в 2013 году в Санкт-Петербурге по инициативе Любови Аркус. Фонд помогает людям с аутизмом: от ранней диагностики и дошкольного инклюзивного образования до сопровождаемого трудоустройства и самостоятельной жизни в обществе.

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