«Магнит» открыл первый большой магазин с 2021 года

Розничный ритейлер «Магнит» открыл первый большой магазин «Магнит Экстра» с 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба компании «Магнит» Фото: пресс-служба компании «Магнит»

Открытие суперстора состоялось в Москве. В столице подобные торговые площади компания не запускала с 2015 года, поскольку была сосредоточена на повышении эффективности существующих торговых точек. Магазин формата «Экстра» стал третьим и самым большим в Москве, его площадь составляет 6,7 тыс. кв. м.

«Мы по-прежнему верим в большие форматы, несмотря на конкурентное давление на них со стороны магазинов "у дома" и онлайн-торговли, и поэтому возобновляем точечное органическое развитие нашей сети супермаркетов и суперсторов — городских гипермаркетов»,— отметил заместитель генерального директора ритейлера Руслан Исмаилов.

На конец марта 2023 года в сеть больших форматов компании входили 492 торговые точки.

Анастасия Донскова

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