Kering купит 30% акций Valentino за €1,7 млрд

Французский производитель предметов роскоши Kering объявил о достижении принципиальной договоренности с катарским инвестфондом Mayhoola о выкупе у него 30% акций итальянского модного дома Valentino. Сделка обойдется Kering в €1,7 млрд, которые будут выплачены наличными.

Как отмечается в пресс-релизе, в соглашение включен опцион на приобретение французской компанией 100% акций Valentino до 2028 года. А сама сделка является частью долгосрочного сотрудничества с Mayhoola, итогом которой может стать вхождение катарского фонда в число акционеров самой Kering.

Сама Kering тем временем представила сегодня, 27 июля, финансовый отчет по итогам второго квартала и первой половины года в целом. Выручка группы как по итогам второго квартала, так и по итогам полугодия выросла на 2% по сравнению с прошлым годом. А продажи Gucci, крупнейшего бренда Kering, оказались на 1% ниже, чем в 2022 году. Аналитики ожидали роста выручки Gucci во втором квартале на 4,2%.

Кирилл Сарханянц